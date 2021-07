“Jeudi, on a ouvert normalement et on a proposé des sacs de sable. J’aurai aimé pouvoir les offrir mais ce n’était malheureusement pas possible, je les ai donc vendus 20% moins cher que d’habitude pour que tout le monde ait de quoi les payer”, explique le gérant.

Lui-même sinistré (il a dû être évacué avec sa famille jeudi soir), il s’est réveillé à 4h45 du matin vendredi pour tenter de trouver des pompes vide-caves. Après avoir contacté plusieurs fournisseurs et fait la route jusque Charleroi, il est parvenu à ramener 80 pompes, 300 mètres de tuyau et 60 colliers de serrage. De ses propres mots, il le gérant n’aurait pas pu en emporter plus.

Sur la page Facebook de son magasin, il encourage ses clients à faire preuve de solidarité et de courtoisie. “Restez courtois avec les autres clients et avec le personnel. On fait le maximum. Et si on a pu vous fournir une pompe, un tuyau et un collier de serrage, une fois utilisé pensez à vous voisins”, réclame-t-il.

De nombreuses personnes ont salué la proactivité de l’équipe du magasin. Malheureusement, d’autres y ont vu une volonté de faire du profit au dépend des victimes du sinistre, ce que dément formellement le gérant. “Si je me déplaçais en fusée ou en voiture de luxe, je ne ferais pas payer les clients. Mais ce n’est malheureusement pas le cas. Je peux vous assurer que je ne fais aucun profit sur les tuyaux ou les sacs de sable mais je ne peux pas payer le personnel avec des poignées de main”, se justifie-t-il.