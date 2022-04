L'échevine du Logement et du Développement économique Maggy Yerna a annoncé vendredi la restauration de la fresque de Didier Mathieu alias « JABA » (personnage de "La guerre des étoiles") dans la rue Joseph Carpay à Droixhe.

Droixhe recèle déjà de nombreuses œuvres en plein air qui ont été réalisées par des artistes de renommée internationale tels que Georges Collignon, Pol Bury, Jo Delahaut ou encore Willy Helleweegen avec son magnifique relief en verre réalisé pour l’église du quartier.

La collaboration entre « JABA » et la Ville de Liège met une nouvelle fois à l’honneur le Street Art en Cité ardente. Cette démarche s’inscrit également dans l’évolution du quartier de Droixhe, en pleine mutation avec la création de nouveaux logements, l’aménagement des espaces publics et la création de nouveaux services de proximité.

Arrivé en Belgique depuis la Colombie à l’âge de 14 ans, « JABA » a grandi à Liège et a réalisé ses études supérieures en Arts de l’Espace puis en Illustration à Saint-Luc. Devenu artiste à plein temps depuis 1991, ses créations vont très vite faire de lui une figure de proue du graffiti belge. Il a notamment fait parler son art sur les murs liégeois dans le cadre des projets « Paliss’art » et sa collaboration avec l’ASBL « Spray Can Arts ».

Soucieux de faire évoluer son art et en quête de nouveaux défis, « JABA » postulera chez « Lucas Film Ltd » où il décrochera un poste de Concept Artist et Digi-Matte Painter chez « Industrial Light and Magic », la division en charge des « Effets spéciaux » basée Singapour.

Il est désormais crédité dans de grosses productions telles que « Star Trek », « Iron Man » ou encore « Transformers ». Parallèllement, il réserve une partie de son temps à la transmission en enseignant dans l’école « Nanyang Polytechnic » à Singapour et en donnant des conférences dans des institutions prestigieuses telles que la « Tisch School of the Arts » de l’Université de NY. Il participe également à des sommets du jeu vidéo tels que « Nasscom » en Inde.

Parallèlement, il continue à pratiquer l’illustration, la peinture digitale et surtout le graffiti avec des réalisations en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie qui font la réputation de notre pays. Difficile de passer à côté de sa « patte » avec son style brutalement raffiné lorsqu’il dessine des paysages de ville infinie et futuriste où le détail est omniprésent.

L’œuvre originale rue Joseph Carpay, qui souffle ses 21 bougies, s’apprête à renaître pour le plus grand plaisir des fans de Street art et des habitants du quartier.