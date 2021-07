Remouchamps Le quai a été emporté par l’Amblève sortie de son lit…

Du côté de Remouchamps, les habitants ont également été surpris de la violence du torrent d’eau boueuse qui traversait leur village. Le Rubicon, la rivière naturelle qui passe en dessous de la grotte, s’est gorgé de l’eau qui débordait des septante chantoirs qui la forment. Ces chantoirs reçoivent l’eau de pluie ou de petites rivières qui s’engouffrent dans le sol pour se rejoindre quelque part dans la colline et former le Rubicon. Une trop importante quantité d’eau s’est accumulée et cela a provoqué le débordement. Tous ces chantoirs ont reçu les eaux de pluie. L’eau a commencé à monter dans la grotte. Elle a envahi la route nationale pour s’engouffrer sur le quai de Remouchamps (rue de la Reffe)… une situation inédite.