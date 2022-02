James Blunt au Feel Good Festival Liège M.B. © GUILLAUME JC

Alors que les fans de Patrick Bruel ont déjà bloqué leur premier week-end de septembre pour assister à son concert le samedi 3, les organisateurs du Feel Good Festival qui se déroulera du 1 au 4 septembre sur la plaine de Remouchamps, viennent de dévoiler une nouvelle tête d’affiche tout aussi renommée… Le chanteur anglais James Blunt sera en effet présent à Aywaille le jeudi 1er septembre. D’autres artistes comme Mustii et Mademoiselle Luna ont également confirmé leur présence. Ils complètent une affiche de plus en plus alléchante avec des noms comme Dadju, Kyo ou encore Amir, Suarez et Mosimann.