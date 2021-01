Covid-19 La Résidence "Ange-Raymond Gilles" de Jemeppe a vacciné ses résidents ce mardi.

C’est un moment historique que n’est pas près d’oublier Anne Thonnart, directrice de la Résidence "Ange-Raymond Gilles" à Jemeppe-sur-Meuse. Ce mardi, vers 7h15, elle a vu arriver depuis le MontLégia les premiers vaccins destinés à ses résidents et son personnel. "On les a de suite mis au frigo". Vers 10 heures, la vaccination débutait pour les résidents des deux premiers étages tandis que celle des deux suivants s’est faite l’après-midi en même temps que le personnel. Pour la directrice, "c’est la satisfaction. J’ai le sentiment qu’une porte s’ouvre sur du positif, sur une vie qui redeviendrait normale même si on sait qu’il faudra garder les gestes barrières et le port du masque encore longtemps."

En mars, cela fera en effet déjà un an que le coronavirus fait trembler la Terre. Si la maison de repos a échappé à la première vague, la seconde l’a fort impactée. Sur 150 lits autrefois complets, on n’en compte plus que 128 mais "le coronavirus n’est pas le seul coupable".