Joëlle est patronne d’un snack à Liège. Elle a vu sa clientèle être divisée par cinq.

Patronne d’un snack-sandwicherie du côté de Chênée, à Liège, Joëlle Lorquet a rouvert les portes de son établissement il y a quinze jours, après trois mois de fermeture. Une réouverture attendue avec une réelle impatience par Joëlle… qui a vite déchanté. Son établissement, habituellement très fréquenté sur le temps de midi, est aujourd’hui désert. "D’une vingtaine de couverts par service, je n’en ai plus que quatre ou cinq, explique-t-elle. La clientèle habituelle n’est pas revenue. Certains jours, je fais moins de 70 euros de recettes, alors que j’ai un loyer mensuel de 1 100 euros. C’est désespérant. Impossible de me payer un salaire pour l’instant, même si j’ai accès au droit passerelle (NdlR : un montant de 1 291,69 € fourni par le fédéral) qui me permet de maintenir la tête hors de l’eau."

Impossible aussi de rémunérer son seul employé. "J’ai dû le mettre au chômage temporaire pendant la crise et n’ai pas pu le reprendre. Je suis content pour lui car il a pu retrouver une place ailleurs."

Joëlle ne désespère pourtant pas. Elle tente comme elle peut de garder le sourire, en attendant des jours meilleurs. "Mais je ne fais pas l’autruche pour autant. L’avenir semble très noir. J’essaie de garder le moral mais je ne sais pas si je vais m’en sortir. Je suis installée en tant que personne physique. Je n’ai pas envie qu’on vienne me prendre ma maison. Il y a bien des aides, mais reporter le paiement des cotisations sociales ne signifie pas qu’on nous en dispense."

Joëlle se donne aujourd’hui trois mois pour rebondir. "J’attends la reprise normale des écoles. Pour l’instant, les élèves ne sortent pas. Les profs non plus. Ça réduit considérablement la clientèle. Pour les petits déjeuners, les clients se font rares aussi. Avant la crise, je recevais pas mal d’habitants âgés de l’immeuble en face. Aujourd’hui, ils n’osent plus sortir de chez eux. Si ça ne remonte pas en septembre, je devrai me résoudre à fermer définitivement. C’est triste car avant la crise, ça marchait pourtant bien."