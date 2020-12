Politique Le conseiller aqualien a décidé de (re)prendre son indépendance.

La vie politique aqualienne n’est pas un long fleuve tranquille… des soubresauts y sont en effet régulièrement constatés. Comme en cette fin d’année 2020...

À peine deux ans après la prestation de serment des élus du conseil, une nouvelle vient à nouveau fragiliser cet hémicycle, et plus précisément l’opposition : Jean Close, qui avait rejoint in extremis le groupe Aywaille Demain (apparentement CDH) a décidé de (re) prendre son indépendance. Il nous a en effet confirmé sa volonté de quitter le groupe. Surprise certes… mais pas de divorce contentieux.