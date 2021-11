Les Liégeois qui ont marqué l’Histoire (8) Munitionnaire royal, il développera une fortune considérable…

L’homme n’est pas parti de rien, son ascension fut pourtant étonnante. En quelques années, Jean De Corte dit Curtius, industriel liégeois, devint l’une des plus grandes fortunes de la région. On lui doit encore le palais éponyme construit en bord de Meuse (travaux achevés en 1604). Sa destinée et son métier l’ont surtout conduit loin de nos contrées liégeoises… lui qui fut le Commissaire général d’approvisionnement de guerre durant les règnes de Philippe II et de Philippe III d’Espagne.

C’est en l’an 1551 que Jean De Corte voit le jour, en Principauté de Liège, on ne savait pas encore à cette époque que ce cadet de quatre frères développera, sur fonds des guerres de religion entre autres animées par les rois d’Espagne, une immense fortune.

Ce fils d’une famille aisée épousera la fille d’un riche marchand… et héritera dans la foulée d’une importante fortune, dont le château de Waleffe. L’homme n’est en effet pas un pauvre bougre. Son assiduité dans l’industrie de la poudre à canon lui permettra de s’imposer comme l’un des noms incontournables sur le marché européen. Lorsqu’il devint officiellement munitionnaire du roi d’Espagne, comme Louis de Geer, il tirera profit des guerres.