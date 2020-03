Jean-Michel Javaux, bourgmestre d'Amay et ancien co-président d'Ecolo, a été testé positif au Covid-19, a indiqué son épouse, également contaminée par le virus, lundi soir sur Facebook.

Le bourgmestre d'Amay et son épouse attendaient les résultats du test au Covid-19 et sont tous les deux infectés par le virus.

"Jean-Michel est toujours surveillé de près au CHRH pour la pneumonie. Je suis bien confinée à la maison avec les enfants et on essaie de se protéger les uns les autres du mieux que l'on peut. Le plus difficile dans ce confinement est l'absence de contacts sociaux. Cela démontre que l'Humain a besoin de l'Humain. C'est comme ça qu'il est le plus fort", écrit-elle.

L'ancien co-président d'Ecolo a été admis au CHR de Huy et placé en observation pour une pneumonie virale dimanche matin. Il avait précisé avoir strictement surveillé les consignes médicales et de santé publique ces derniers jours, notamment en restant confiné chez lui et en télétravaillant.