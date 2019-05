Il s'est éteint à l'âge de 87 ans

Agé de 87 ans, Jean-Pierre Grafé est décédé ce jeudi. Fils de Jacques Grafé (Avocat à la Cour d'Appel de Liège) et petit-fils de Alfred Grafé, professeur à l' Université de Liège, Jean-Pierre Grafé était docteur en droit de l' Université de Liège et avocat.

Membre éminent du PSC devenu depuis le CDH, il a embrassé très vite une carrière politique qui l'a emmené au plus haut niveau de nos instances politiques. Il fut ainsi député à la Chambre des représentants de Belgique, avant d'être ministre des affaires wallonnes et ministre de la Culture française dans les gouvernements Tindemans I et Tindemans II. Il siégea comme conseiller régional wallon pour la circonscription de Liège pendant plus de 15 ans.

Le liégeois fut également président du conseil de la communauté française de Belgique de 1985 à 1988, Secrétaire d'État à la Région wallonne et ce, avant d'être nommé ministre wallon des Travaux publics.

Il fut aussi ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et du sport dans le gouvernement de la communauté française et ministre wallon de la recherche, du développement technologique et du sport dans le 5e Gouvernement wallon du 20 juin 1995 au 9 décembre 1996, date à laquelle il reprit son fauteuil de député wallon jusqu'au 12 juin 1999. Il fut enfin député fédéral du 1er juillet 1999 au 9 avril 2003.

Jean-Pierre Grafé était également conseiller communal liégeois depuis 1958 et ce, sans discontinuer jusqu'en 2012.