Un conciliateur social devrait entrer en scène

En grève depuis jeudi dernier, les travailleurs du centre d'insertion socio-professionnelle Jefar, à Liège, ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève, en front commun CNE/Setca.

Cette décision a été prise ce matin, après que le personnel a été informé du contenu de la rencontre entre les représentants des travailleurs et le Conseil d'administration du centre.

Dans la foulée, une demande de bureau de conciliation a été décidée.

Pour rappel, le mouvement social est né à la suite du licenciement "sans motif précis" d'un coordinateur. Le personne a débrayé et s'organise en piquet, chaque matin dès 7h30, face à l'entreprise, située sur le quai Mativa à Liège.

Jefar est un centre d'insertion socio-professionnelle qui dispense des formations théoriques et pratiques à des stagiaires. On y dénombre une trentaine d'employés, qui sont des formateurs et coordinateurs.