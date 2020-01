C’est en front commun que la quarantaine de travailleurs du centre d’insertion socioprofessionnelle Jefar a entamé une grève ce jeudi matin. Quai Mativa, depuis le lever du jour et durant toute la journée, ils ont en effet manifesté leur colère pour soutenir un collègue licencié… "qui n’est pas le premier", précise Nectaria Saroglou, permanente Setca.

"Depuis une quinzaine d’années, il y a eu dans cette ASBL un turn-over de presque 100 %", explique la permanente, "les travailleurs en ont ras-le-bol". Dans le cas présent, un travailleur aurait donc été licencié, "alors qu’il n’y avait aucun motif valable, cela s’est fait du jour au lendemain". Les syndicats réclament donc une réintégration immédiate de leur collègue ainsi qu’un dialogue social et équilibré avec la direction. "Nous voulons de l’écoute et un contact humain". "Par ce débrayage, ils réclament la réintégration d’un collègue licencié lundi et exigent un meilleur management", confirme Nadine Vansteeger, secrétaire permanente CNE.

Une rencontre avec la direction était donc envisagée dans le courant de la journée mais, en cas d’impasse, on annonçait déjà que la grève se prolongerait ce vendredi.

Du côté de la direction de Jefar, clairement visée par les critiques, le son de cloche est pourtant différent… "Notre ASBL existe depuis 1989 et sur les 10 dernières années, une quinzaine de personnes ont été remplacées mais certaines ont démissionné", explique celui qui en est président depuis 30 ans, Jacques Bricart. "Nous dispensons ici 140.000 formations par an à destination d’un public qui doit être remis sur les rails, cela a toujours très bien fonctionné".

Récemment toutefois, les subventions permettant à l’association de "tourner" n’auraient pas suivi. "Nous avons donc dû procéder à une réorganisation. Ce n’est pas parce que nous sommes une ASBL qu’on peut faire ce qu’on veut. Nous fonctionnons comme une entreprise et si les objectifs ne sont pas rencontrés...". Dans le litige qui nous occupe ce n’était plus le cas doit-on comprendre… Et le président de préciser que la porte de son bureau était ouverte pour la discussion. Mais pas pour la réintégration de la personne licenciée. La grève se poursuivra ce vendredi...