La victime a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital...

Samedi en fin de matinée, un grave accident s'est produit dans le centre de Jemeppe, au carrefour entre la rue d'Ordange et la rue de la Station, à hauteur de la station-service Lukoil. Un monsieur âgé de 85 ans a été renversé par un camion. Ensanglanté, il était allongé sur le sol à l'arrivée des secours.

Le parquet a été informé des faits et a envoyé un expert sur place afin de déterminer les causes exactes de l'accident. Raison pour laquelle le carrefour a été fermé à la circulation jusqu'aux environs de 14 h.

Selon des personnes assises à la terrasse d'une taverne au moment de l'accident, l'ambulance est restée un certain temps sur place, afin de stabiliser l'état du blessé, avant de l'emmener à l'hôpital.

"J'attendais que le feu devienne vert et que les voitures devant moi avancent et que je puisse ainsi avoir l'espace pour braquer. Et quand j'ai démarré, j'ai entendu un boum. Alors que les voitures étaient engagées, le monsieur a traversé au moment où je m'engageais à mon tour et je n'ai pas vu qu'il se trouvait devant le camion. Je me suis tout de suite arrêté et c'est ainsi que j'ai compris ce qu'il venait de se produire", a confié le conducteur du camion, encore sous le choc.

La victime a manifestement beaucoup saigné au vu de l'étendue de sang sur la route... L'octogénaire était conscient lorsqu'il a été emmené à l'hôpital. Vu l'âge de la victime, certains ont craint le pire quant à son état... Mais de source sûre, on apprend que l'octogénaire a été principalement touché au niveau des membres inférieurs et que son état semblait stable samedi en milieu d'après-midi. On ignore pourquoi mais il se confirme qu'il a bel et bien traversé à la phase rouge pour les piétons, entre une voiture et le camion.