Jeu de chaises musicales à Spa Liège M.B. © D.R.

Le groupe d’opposition à Spa, Alternative-Plus, a annoncé que la conseillère Mélissa Leemans quittera, dès le mois prochain, ses fonctions de conseillère communale “suite à de nouvelles dispositions personnelles”. Cette dernière sera remplacée dans sa tâche par l’actuelle conseillère du CPAS Fabienne Dorval, actuelle présidente du groupe et rédactrice de son journal. “Fabienne connaît bien cette fonction car elle y a effectué un remplacement avec succès l’année dernière”, précise encore Alternative-plus. Et de remercier Mélissa pour tout le travail effectué ces dernières années. “Nous retiendrons sa force et sa détermination pour des dossiers tels que les violences faites aux femmes”. C’est Laurence Minsart, fondatrice de notre groupe, qui fera son entrée au Conseil de CPAS. Il s’agit pour elle d’une toute nouvelle aventure mais nous sommes heureux de pouvoir compter aujourd’hui sur Laurence pour nous représenter à cette précieuse institution. Nous connaissons les sensibilités de Laurence et nous pensons que cette fonction offrira un regard neuf au CPAS”.