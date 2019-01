La Ville de Liège a reçu la délégation des jeunes impliqués dans le "Rassemblement des jeunes liégeois pour le climat". A cette occasion, plus de 15.000 étudiants ont défilé dans les rues de Liège jeudi, selon une nouvelle estimation fournie par la police. Panneaux, banderoles, cris... Les moyens d'expression n'ont pas manqué pour faire entendre leur mécontentement face aux politiques menées actuellement.

"Ce matin, j'ai rencontré une délégation des jeunes organisateurs avec les échevins Gilles Foret (en charge de la Transition écologique) et Pierre Stassart (en charge de l'Instruction publique). C'était l'occasion de recevoir leurs revendications et d'entamer avec eux un dialogue franc et stimulant sur les actions que la Ville de Liège peut mettre en œuvre", a noté le bourgmestre, Willy Demeyer. Le cortège d'environ 15.000 personnes a démarré de la place des Guillemins à 10h30 pour se diriger vers la place du Marché, en passant par la rue des Guillemins, les boulevards d'Avroy et de la Sauvenière, la rue Joffre et la place Saint-Lambert. Les organisateurs de la version liégeoise de la marche des étudiants pour le climat espéraient réunir 5.000 personnes. Ils avaient par ailleurs déjà négocié avec plus d'une vingtaine d'établissements scolaires pour permettre la participation de ces étudiants. La Ville de Liège avait manifesté son soutien en soulignant qu'aucun élève absent ce jour ne serait sanctionné. "Nous tiendrons compte de leurs interpellations dans la Déclaration de politique communale qui sera présentée lundi au conseil communal", a ajouté le maïeur.

La mobilisation ne semble pas faiblir, au contraire, puisque des écoles primaires se sont jointes au mouvement auquel participaient principalement des élèves du secondaire et du supérieur.