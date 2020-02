Le prévenu a déjà à son actif sept pages de condamnations.

Joachim, 28 ans, encourt 38 mois de prison, une déchéance du permis de conduire et des amendes pour avoir commis des entraves à la circulation. Malgré son jeune âge, l’intéressé a déjà été condamné à de très nombreuses reprises à cause de son comportement routier.

Le 27 mai 2019, des motards de la police ont remarqué que les plaques de son véhicule ne correspondaient pas. Joachim, qui conduisait sans permis avec un véhicule non immatriculé, non assuré et en défaut de contrôle technique, a roulé à une vitesse disproportionnée. Il aurait pris une rue à contresens, obligeant un véhicule à monter sur le trottoir. Il transportait un cutter et un couteau…

Le 27 octobre 2017, il a une nouvelle fois mis en danger les autres usagers au point qu’un témoin l’a filmé. Il circulait à Seraing lorsqu’il s’est retrouvé derrière un véhicule qui ne roulait pas assez vite à son goût. Il lui a fait des appels de phare et a klaxonné. La passagère a fini par répondre à ses gestes obscènes par un autre geste obscène. Joachim a fait une queue de poisson à la conductrice puis l’a forcée à s’arrêter. Il a tenté de frapper la passagère avant de gifler la conductrice.

Le 11 janvier 2019, il circulait à Engis lorsqu’il a adopté le même comportement agressif avant de forcer l’automobiliste à s’arrêter. Il est ensuite sorti avec un couteau de boucher pour le menacer !

La scène a été filmée par la caméra qui se trouvait dans la voiture de la victime.