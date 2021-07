Comme annoncé sur notre site Internet, le premier JobShot pour l'HoReCa, organisé par le Forem, l'IFAPME et la Société Royale le Commerce Liégeois aura lieu mardi prochain.

Près de 500 emplois dans le secteur HoReCa sont à pourvoir actuellement en Province de Liège. En effet, commis de cuisine, cuisinier, barman, serveurs sont devenus des denrées rares depuis la crise du Covid.

Le Centre J nous fait savoir qu'il sera présent lors du salon. L'équipe sera à disposition des candidats à l'emploi pour les aider à réaliser leur CV s'ils le désirent. Ce sera aussi l'occasion pour le Centre J de présenter ses différentes actions, en particulier aux jeunes.

Depuis la réouverture de l'Horeca, de nombreux établissements peinent à trouver du personnel, leur causant un préjudice de plus en plus conséquent. Certains établissements ne peuvent rouvrir tous leurs services à cause de cette pénurie.

Le salon se tiendra à l’hotel Vandervalk Sélys de Liège, rue Mont Saint-Martin le 13 juillet à 14h. Les inscriptions sont obligatoires.