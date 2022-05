L’été dernier, Jean-Luc Maurange a partagé avec Bernard Serin, Président de John Cockerill, son souhait de ne plus exercer le mandat d’Administrateur délégué du Groupe. Pour accéder à cette demande, un processus de recrutement structuré et professionnel a été lancé sans attendre. L’enjeu était d’identifier la personne la plus à même de prendre la relève et de conduire John Cockerill vers son avenir.



Aujourd’hui, ce successeur est identifié : François Michel rejoindra le Groupe le 1er juin prochain en tant que nouvel Administrateur délégué. Après cette date, Jean-Luc Maurange deviendra Administrateur indépendant de John Cockerill et assurera des missions stratégiques pour le Groupe.



Recrutement

Au terme d’un processus de recrutement rigoureux, François Michel a été choisi comme nouvel Administrateur délégué de John Cockerill. Il entrera en fonction le 1er juin prochain. Agé de 42 ans, ce polytechnicien français est également Ingénieur en Chef des Mines. Père de deux enfants, il a travaillé aux Etats-Unis, en France et dans les pays scandinaves. Sa carrière l’a conduit à côtoyer des secteurs aussi différents que l’industrie, le secteur de la finance publique française et de la finance internationale, avant d’amorcer un parcours sans faute de dix années chez Saint-Gobain, où il a exercé plusieurs fonctions de management général. « François Michel a retenu notre attention car son expérience diversifiée, son tempérament et sa personnalité correspondent pleinement aux nouveaux défis de John Cockerill. Bien connecté aux besoins de notre temps, son action s’inscrira dans la durée. Jean-Luc Maurange lui apportera tout le support nécessaire pour une entrée en fonction rapide et efficace », se réjouit Bernard Serin.



Nommé Administrateur délégué de John Cockerill en janvier 2018, Jean-Luc Maurange a mené à bien la mission de repositionner le Groupe et de l'orienter vers une croissance équilibrée, rentable et durable.Aujourd’hui, John Cockerill gère un portefeuille d’activités parfaitement adapté aux besoins du monde post- Covid. En quatre ans, le Groupe est devenu leader mondial des équipements de production d’hydrogène décarbonée, leader mondial des récepteurs pour centrales électriques thermo-solaires, intégrateur de technologies de production et stockage d’énergies renouvelables, précurseur technologique vers une production d’acier zéro carbone ou encore partenaire privilégié de pays africains pour développer les infrastructures nécessaires au développement économique, social et énergétique de leurs populations.Bernard Serin, Président du Conseil d’Administration de John Cockerill :Vingt ans après son émancipation, John Cockerill est donc parfaitement en ordre de marche pour écrire une nouvelle page de son histoire et s’affirmer comme le champion incontesté de la décarbonation de l’énergie, de l'industrie et de la mobilité, tout en renforçant la sécurité des États et des sites sensibles.