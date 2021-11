Dubaï L’installation du récepteur thermo-solaire est en cours de finalisation.

Dans le cadre de la mission économique organisée par l’Awex début novembre à Dubaï, en marge de l’Exposition universelle, la délégation belge emmenée par le Ministre-Président de la Wallonie Elio Di Rupo a eu l’occasion de visiter le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, du nom de l’Émir. Situé dans le désert du sud de Dubaï, il s’agit du parc solaire thermodynamique le plus grand au monde.

Réalisée par le Noor Energy 1 PSC et développée par DEWA, l’autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï, la centrale a une capacité de production prévue de 5 000 MW d’ici 2030, avec des investissements totalisant 50 milliards d’AED. Le parc solaire abrite également un centre de recherche et développement (R&D).