Manifestement, entre la société John Cockerill (ex-CMI) et l’Inde, c’est une véritable histoire d’amour ou plus exactement une success story.

En effet, il y a quelques jours, les Sérésiens ont concrétisé deux nouvelles initiatives pour décarboner l’économie en Inde.

La société a ainsi signé avec son client ArcelorMittal Nippon Steel India un contrat de livraison de deux nouvelles lignes de traitement d’acier bénéficiant des technologies les plus pointues en matière d’efficacité énergétique, d’optimisation de la consommation de zinc et de résistance à la corrosion. Ces lignes devraient être opérationnelles dans le courant 2024 et permettront une production annuelle de 1,5 million de tonnes d’acier. Au-delà des hauts degrés de qualité, de fiabilité, de flexibilité et de sécurité garantis par ces deux lignes, leurs performances environnementales permettront à ArcelorMittal Nippon Steel India de continuer à progresser sur la voie de l’acier durable et responsable.

Par ailleurs, John Cockerill a également officialisé son accord de partenariat avec Greenko, le leader indien des énergies renouvelables, pour développer conjointement un écosystème hydrogène dans le pays.

Cet accord prévoit notamment l’implantation d’une gigafactory d’électrolyseurs alcalins dans le pays.