Économie C’est en tout cas le message qu’a fait passer son patron lors de la présentation du bilan.

Sans nul doute, l’entreprise John Cockerill, soit l’ex-CMI dont le quartier général est installé à Seraing, fait partie des fleurons liégeois. Et c’est donc avec une certaine attention qu’on a assisté ce jeudi à la présentation de son bilan et de ses perspectives.

D’emblée, l’administrateur-délégué Jean-Luc Maurange a évoqué l’impact dû au Covid. "On a vécu une situation imprévue et angoissante et la société a basculé en mode survie", a souligné ce dernier. Et de faire notamment référence à une gouvernance adaptée à la crise.

John Cockerill a en outre dû faire face à son lot de malades, avec un pic de 83 personnes au mois de novembre. Ce qui ne l’a pas empêché selon son patron d’être "une entreprise citoyenne", notamment au travers du don de masques.

Selon Jean-Luc Maurange, elle a pu compter sur une reprise partielle sur le continent asiatique dès juin 2020. Et d’estimer que "notre portefeuille colle plutôt bien au monde post-Covid". Il fait ainsi référence à la mise sur pied pour 40 millions d’euros de l’incubateur industriel Industrya, lequel a déjà vu 72 candidatures être déposées.

Forte d’avoir anticipé le télétravail et la téléconférence dès 2019, lui ayant permis de rester opérationnelle, la société basée à Seraing a présenté "des résultats financiers préservés". En effet, malgré la crise, son chiffre d’affaires est encore supérieur au milliard d’euros et son résultat d’exploitation reste quant à lui positif comme depuis 2002.

"Notre trésorerie a été renforcée grâce au transfert de 300 millions d’euros de produits finis", s’est en outre réjoui Jean-Luc Maurange. En termes de prises de commandes, cela se chiffre pour 2020 à 918 millions d’euros, le 4e trimestre laissant entrevoir des perspectives supérieures pour 2021.

"Pour John Cockerill, la reprise, c’est maintenant", a lancé son patron, évoquant un impact limité sur l’emploi et un retour quasi à la normale. À l’appui de ses dires, il évoque plusieurs avancées jugées importantes, et ce notamment en matière de transition énergétique. Et de citer, à titre d’exemple, ses centrales thermo-solaires dont celle qui sera installée à Dubaï dans le cadre de l’Exposition universelle.

"Vers une mobilité 100 % hydrogène"

Employant plus de 5 000 personnes à travers le monde dont 1 635 en Belgique, le groupe John Cockerill entend faire des énergies renouvelables l’une de ses priorités