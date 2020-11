Liège La distribution des 3.500 arbres ayant dû être annulée cette année en raison des conditions sanitaires, la Ville de Liège a néanmoins tenu à soutenir 6 collectivités dans leur projet : l’ASBL Caritas, la Ferme de la Vache (CPAS) et 4 écoles primaires liégeoises (l’EFC Grivegnée Centre, l’EFC Xhovémont et les Instituts Saint-Rémi et Sainte-Walburge). À l’occasion de la Sainte-Catherine, Gilles Foret, échevin de la Transition écologique, a ainsi pu remettre un bon à valoir pour l’achat d’arbres au "Jardin d’à côté", pépinière locale. Ces collectivités bénéficieront par ailleurs d’un accompagnement dans leur projet. La Ville de Liège dit vouloir "encourager les démarches œuvrant pour la végétalisation de son territoire".