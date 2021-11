La députée n’a d’ailleurs pas tardé à trouver d’autres manières de s’impliquer au niveau local, et a récemment été élue co-présidente d’Ecolo Theux. "Avec cette nouvelle casquette, je vais pouvoir continuer de suivre de très près notre politique communale et de m’investir au service des theutois. J’ai ça dans le sang !"

L’ex-conseillère communale entend bien s’appuyer sur son cas pour faire bouger les lignes de son parti sur la question du cumul. "Il n’est pas question ici de transiger sur nos valeurs : la limitation du cumul est indispensable à la fois pour que les mandataires exécutent correctement la mission pour laquelle ils ont été élus, mais aussi pour partager les responsabilités. Ce positionnement doit cependant pouvoir être adapté pour tenir compte de la réalité de terrain sous peine de devenir aveugles aux enjeux locaux mais aussi pour une question d'égalité parmi les élus. Nous verrons si une réflexion s’annonce à ce sujet au sein d’Ecolo."





avait lieu le dernier conseil communal de Julie Chanson. Cette dernière s’est en effet vue contrainte par son parti de démissionner de son mandat local.Pour rappel, les statuts d’Ecolo empêchent de cumuler, entre autres, le mandat de député et celui de conseiller communal. Une procédure de dérogation existe cependant et avait été sollicitée par Julie Chanson, députée depuis trois ans. En vain, puisque son parti a refusé le cumul. Tout comme ce fut le cas pour Nicolas Parent à Wanze... mais contrairement à Rodrigue Demeuse et Samuel Cogolati, qui ont obtenu le nombre de voix nécessaires. D'aucuns dénoncent ici un deux poids deux mesures gênant...La Theutoise n’a pas caché sa déception :Cette démission est marquée par la tristesse de la jeune écologiste, qui précise :Lucide, elle complète :