Jeudi, la directrice était sur le pied de guerre pour s’occuper au mieux de ses résidents. Elle n’a donc pas eu le temps de répondre à nos questions. Il semblerait cependant, d’après une source proche de la direction, que les visites soient dorénavant proscrites.



L’établissement accueille actuellement 58 résidents et possède 40 membres du personnel tous secteurs confondus répartis sur deux sites, la résidence Claire de vie à Glain, ainsi que La Farnientane à Fexhe-Slins. Seul le second établissement est touché par le virus, a indiqué cette même source.



Relativement épargné durant la première vague, c’est la première fois que l’établissement doit faire face à un cluster. En septembre, la direction avait indiqué via Facebook, “l’AViQ nous informe que les communes de Liège et de Herstal sont passées en zone rouge et ont donc atteint le seuil d’alarme. Nous maintenons actuellement, et jusqu’à nouvelles instructions, les visites en chambre”.



De son côté, la bourgmestre de la commune de Juprelle, Christine Servaes a été contactée par la direction de l’établissement ainsi que le service du gouverneur de la province. De ce dernier, elle a reçu l’instruction de ne prendre aucune mesure. En effet, la bourgmestre ajoute qu’il serait trop tôt et que tous les résultats n’ont pas encore été communiqués.

Jeudi, la protection civile s’est rendue à la résidence Farnientane située rue Fosse Botton à Fexhe-Slins, où plusieurs résidents ont été testés positifs au Covid-19. Le nombre exact de cas positifs n’a pas été communiqué par la direction de l’établissement, qui dépend de Senior Living group.