Dix prévenus ont comparu devant la cour d’appel de Liège pour répondre de leur implication dans la mort du Hell’s Angel Jean-François Nyssen, dit Jeff.

Ce Hell’s Angel âgé de 52 ans vivait à Tihange.

Le 26 décembre 2015, des membres des Blacks Pistons ont été avertis que des Hell’s Angels se trouvaient au club de Haccourt. Les motards ont décidé de se rendre sur place pour s’opposer à la venue des Hell’s Angels. Certains des protagonistes déclarent avoir prévenu les autorités de cette "rencontre" le jour des faits.

La défense a demandé que les pièces qui le démontrent soient déposées à l’audience mais la cour a décidé de joindre cet incident au fond.

Une fois sur place, les motards avaient crevé les pneus du véhicule de Jean-François Nyssen. Ensuite, ils se sont dirigés vers le café où se trouvaient les Hell’s Angels.

Jean-François Nyssen , qui se trouvait à l’extérieur, aurait sorti une arme à feu lorsqu’il a reçu un coup de poing qui l’a mis K.O. Une fois au sol, on s’est acharné sur lui, lui assénant des coups de couteau à la gorge et au thorax. Jeff est décédé.

Le tribunal correctionnel a condamné les prévenus à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison. Le parquet a fait appel.

Ce lundi, la cour a regardé la vidéo de la reconstitution. Le parquet général a requis des peines allant jusqu’à 25 ans de prison à l’encontre de l’homme qui a porté les coups de couteau à Jean-François Nyssen.

Le parquet général a requis 20 ans de prison contre six prévenus et s’en est référé pour trois hommes qui se seraient tenus en retrait. Me Rodeyns a plaidé pour la partie civile. Les avocats de la défense plaideront à partir de ce mardi matin et jusqu’à la fin de la semaine.