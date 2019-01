La saison de ski a bel et bien débuté en ce mois de janvier 2019. Après deux semaines plutôt "grises" durant les vacances de Noël, la neige a bien pris ses quartiers à l'est du pays. Mais si les premiers flocons n'avaient tenu que quelques jours, les dernières précipitations ont permis à (presque) tous les centres de ski d'ouvrir.

Ainsi, dans les cantons de l'est, 17 des 19 centres de ski officiels sont ouverts. Selon les dernières nouvelles, mises à jour ce mercredi 30 janvier à 7h30. Seules les stations du Mont Rigi et d'Ovifat (ski de fond) annonçaient être fermées. Toutes les autres stations, de la Baraque Michel, de Botrange, de Xhoffraix, la piste de ski alpin d'Ovifat, de Manderfeld, de Weywertz ou encore de Losheimergraben, sont ouvertes. C'est dans cette dernière station, à la frontière allemande (après Bullange), que la neige atteint des records. Ce mercredi matin, on y a mesuré une couche de neige de 35 centimètres.

Toutes les informations sur le site des cantons de l'est (www.ostbelgien.eu/fr).