Nous l’évoquions il y a quelques semaines à peine… alors que tous les feux semblaient être "au vert" pour l’entreprise Kauffman, spécialiste du gaz à Aywaille, et plus précisément pour son projet de déménagement, de Remouchamps au site de Raborive entre Aywaille et Comblain-au-pont. Mais aujourd’hui, la Région vient de rendre un avis négatif… et Aywaille s’était engagée à suivre cet avis.

Face à la nécessité de renouvellement de son permis en effet, cette entreprise, classée Petit Seveso, avait tenté d’éviter l’impasse, en programmant le déménagement dans ce site de l’ancienne carrière de Raborive, à côté de la brasserie Elfique. Un endroit jugé idéal par Kauffman puisque loin de tout centre urbain, sur un espace anciennement industriel. Mais la levée de boucliers avait été immédiate, les riverains, réunis au sein du collectif Pas de gaz à Raborive, évoquant des futures nuisances "intolérables". Il faut dire que l’endroit se situe dans un écrin de verdure, à la croisée de deux réserves protégées et de noyaux ruraux… Un avis d’ailleurs partagé par l’opposition politique locale mais aussi par les communes voisines de Comblain et Sprimont, qui craignent quant à elles un trafic accentué sur leurs voiries.

Cet été, les autorités communales devaient se prononcer sur le dossier avant que la Région ne tranche… l’avis ne fut pas rendu, inondation oblige et Thierry Carpentier nous confirmait vouloir suivre l’avis des experts de la Région. C’est précisément ce qui vient d’être rendu donc, avec un avis défavorable des voies hydrauliques, du DNF et du département des routes.

Les inondations...

Sans nul doute, la météo capricieuse de cet été aura participé à noyer les espoirs de Kauffman qui se voyait pourtant déjà prendre le large vers Raborive. Car mi-juillet, comme beaucoup d’autres terrains situés en bord d’Amblève, l’ancienne carrière de Raborive était sous eaux… "On imagine mal que de bonbonnes de gaz soient stockées ici", relevait le conseiller Écolo Yves Marenne.

Ce jeudi soir, le collège d’Aywaille s’est réuni et a confirmé la décision annoncée. Kauffman cherche donc un nouveau site d’exploitation.