C'est désormais officiel, le Festival International de Comédie de Liège aura bien lieu. Il rythmera la Cité Ardente du 5 au 9 novembre prochain.

Le programme de cette nouvelle édition est en cours de finalisation et, selon ses organisateurs, la cuvée 2021 s’annonce très prometteuse. En effet, la France, pays voisin et grand partenaire historique du Festival et la Belgique, entre autres, on réussit à maintenir un bon rythme de production durant la pandémie. Les producteurs, comme les acteurs, ont hâte de présenter ces nouvelles réalisations au public. En quelques années, le FIFCL s’est imposé comme l’unique festival en Belgique a récompenser la comédie sous toutes ses formes et l’unique festival en Europe à récompenser les comédies internationales.

Le jeune humoriste hyper populaire Kev Adams, aussi acteur, producteur et scénariste, a déjà confirmé sa présence à l’équipe organisatrice. LE FIFCL dévoilera dans quelques semaines la programmation et l’arrivée inédite cette année de stars internationales.

Rappelons que depuis 2016, le Festival International du Film de Comédie de Liège rassemble autour de la comédie, sous toutes ses formes. Sentimentale, dramatique, sociale, horrifique. D’ici, d’ailleurs, de plus loin. Lors d’avant-premières, de séances scolaires, de leçons de cinéma, de castings de figurants, de master classes, de conférences, de workshops, de networking, de rencontres avec les équipes de films, de séances de dédicace, d’hommages, de prix. Au cœur d’une ville européenne chaleureuse, bienveillante, et libre. Autour des plus grands noms du cinéma mondial, aussi : Gérard Darmon, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Alysson Paradis, Clovis Cornillac, Jean-Marie Poiré, Valérie Bonneton, Patrice Leconte, Anne Émond, Dominique Pinon, Olivier Gourmet, Xin Wang, Bouli Lanners, Éric Judor, Elie Semoun, Jaco Van Dormael, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Catherine Jacob, Daniel Prévost, Stéphane Guillon ou encore Pascal Légitimus sont passés par ici. Certains sont revenus, aussi : le FIFCL est générateur de liens, fenêtre sur le monde, créateur d’opportunités à différents niveaux. Parce qu’il s’adresse à un public large et pluriel qui partage, sans distinction ni discrimination, une valeur universelle : le rire. Le FIFCL est, enfin, le seul festival en Belgique à récompenser les comédies, et l’unique festival en Europe à récompenser les comédies internationales : 10 longs-métrages y sont en compétition chaque année. Il rayonnera, cette année encore, à tous les points de vue : sociétal, culturel, poétique, économique, touristique, culinaire et pédagogique.