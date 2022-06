En juillet dernier, l’événement Tous Ans’Emble s’établissait dans le parc du château de Waroux. L’idée était de permettre à des artistes de retrouver du public et aux citoyens de se changer les idées dans ce contexte morose du Covid-19.

"Face au succès rencontré, on a souhaité en faire un événement récurrent", souligne David Bodart, cofondateur du Festival Tous Ans’Emble.

Ce sont ainsi au minimum 6 500 personnes qui sont attendues, sur les trois jours du festival (du 15 au 17 juillet), sur le site du château de Waroux. Un festival qui entend toucher à divers genres musicaux de manière à drainer tous types de publics… Et qui souhaite également faire la part belle à des artistes belges, avec quelques belles têtes d’affiche !

Ce sera ambiance électro, le vendredi soir, avec Calumny, Romeo Blanco et Kid Noize. Le samedi sera davantage placé sous le signe des années 1980 et 1990. Sont à l’affiche Avû, ce groupe de reprises de tubes des années 80, quelque peu kitsch et non moins déjanté ; C. Calo (tribute Calogero) ; Achtung Babies (tribute U2) ; Vincent Arena et, pour clôturer la soirée du samedi, Daddy K.

Le dimanche débutera à 14 h sur des rythmes de zumba. Suivront Nice Idée, Biche de Ville et Antoine Delie (ancien talent de la saison 4 de The Voice Belgique et finaliste de The Voice France 2020) qui interprétera certains titres de son premier album Peter Pan et de son EP à travers lequel il a voulu "rendre hommage aux artistes qui l’ont toujours inspiré".

Place ensuite à l’indémodable Plastic Bertrand et Oli Soquette pour refermer comme il se doit ces trois jours de festival !

Navettes de bus

Au-delà du programme musical, Tous Ans’Emble se veut également un événement intergénérationnel avec, pour les plus jeunes, un parc de structures gonflables, dont un parcours de 180 m de type Ninja Warrior, ainsi que des spectacles de magie et de jonglerie. Le site sera également agrémenté d’un marché de producteurs locaux et de food trucks, tandis que les férus de patrimoine auront l’occasion de prendre part à des visites guidées du château.

"Le château de Waroux étant implanté dans un quartier résidentiel, nous avons prévu un plan de mobilité afin de limiter les nuisances. Il y aura des navettes de bus, durant tout le week-end, à raison d’un départ toutes les dix minutes depuis le parking du Makro d’Alleur", précise Bérénice Poulet, cofondatrice, qui insiste aussi sur le fait qu’ils entendent rendre le festival accessible au plus grand nombre en fixant des tarifs plus qu’abordables (5 € enfants et 10 € adultes, avec préventes échangées en jetons à l’arrivée).

Jessica Defgnée