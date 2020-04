Le prête-ouvrier avait assuré les funérailles de Julie et Mélissa

Âgé de 89 ans, l’abbé Gaston Schoonbroodt est décédé ce mercredi. Après une vie professionnelle chargée, notamment à la STIL (l’ancien nom du TeC) et à Cockerill-Sambre, ce prètre-ouvrier, ancien chauffeur de bus avait assuré la messe des funérailles de Julie et Mélissa en aôut 1996. Il n’avait d’ailleurs pas hésité à lancer une tirade restée dans les mémoires de nombreux Liégeois. “Et toutes les prières où sont-elles allées ? Et toutes les bougies qu’on a fait brûler, cela a servi à quoi ? Les reunions de prières, les pélerinages ? Le bon dieur est-il sourd ? Non, ce n’est pas blasphème de s’exprimer ainsi…”

Gaston Schonbroodt avait également assuré les funérailles de Nathalie et Stacy, deux fillettes assassinée par Abdallah Aid Out ainsi que celles de la petite Elisabeth Brichet.

Pourtant, rien ne le prédestinait pourtant à une telle trajectoire. Ordonné prêtre en 1953, Gaston Schoonbroodt est entré aux tramways en 1966, il a été wattman et percepteur, puis a conduit des autobus. Pensionné, il a d’abord vécu à Jemeppe puis dans la région verviétoise avant d’intégrer une maison de repos à Herve.

Intime de la famille Russo, il a également noué une amitié solide avec la famille Lejeune. Il y a quelques semaines à peine, les deux familles se sont d’ailleurs rendues à la maison de repos pour rendre visite à l’abbé. L’homme paraissait fatigué et peut-être les uns et les autres se doutaient-ils qu’il s’agissait de leur dernière rencontre.

Jean-Denis Lejeune a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son ami disparu.

“Gaston, mon ami Gaston, tu vas beaucoup nous manquer. Depuis ce matin tu es en route pour aller rejoindre ma Julie, Melissa et tous ceux qui te sont, qui nous sont chers et qui sont déjà partis. Si tu vois les petites, dis leurs bien combien elles nous manquent qu’on les aime. Tu as toujours été à nos côtés dans les moments les plus pénibles que nous avons vécu et lors de l’enterrement tu as eu les c…. de dire tout haut ce que je pensais de Dieu sachant que je ne suis pas croyant. Je ne te dirais jamais assez merci pour tout le bien que tu as fait autour de toi. Au revoir Gastounet”.