Mohamed Boughaiout a soutenu mardi devant la cour d’assises de Liège qu’il avait tué sa mère afin de la soulager de ses souffrances, en raison de la tristesse qu’il lui avait causée. L’accusé a évoqué ses difficultés financières mais il a refusé de préciser envers qui il était endetté.

Boughaiout a tué sa mère de 62 ans le matin du 20 octobre 2017 à Liège. Le corps de Fatima El Mezouar avait été découvert le lendemain des faits, plongé dans un ruisseau dans un village de la commune de Stoumont.

Le père de Mohamed Boughaiout est décédé en 2014. C’est à partir de cet événement que l’accusé a commis des faits qui ont entraîné deux condamnations.

Mohamed Boughaiout a aussi évoqué son engagement dans une entreprise et son licenciement en raison de ses absences ainsi que ses faits délictueux et son incarcération. Pour quitter la prison sous le régime de détention sous bracelet électronique, il avait entrepris une formation dans une ASBL.

L’accusé a reconnu que son assiduité dans sa formation a diminué à la fin du mois de septembre 2017. "Je ne voyais pas de porte de sortie et je ne m’en sortais pas financièrement. Je voulais me changer les idées et m’éloigner de tout", a indiqué l’accusé en évoquant une importante dette liée à son passé.

Boughaiout a affirmé que c’est pour soulager sa mère qu’il l’a tuée. "Je n’étais pas bien et l’atmosphère était mauvaise à la maison. J’ai vu ma mère triste et apathique. C’était de ma faute si elle était dans cet état. J’avais utilisé des prétextes et des mensonges pour la rendre fière. En passant près d’une ceinture, l’idée m’est venue de mettre fin à ses souffrances. J’ai serré la ceinture autour de son cou et cela a duré entre trois et cinq minutes."