Dès le 15 juillet, un premier centre d’accueil a ouvert ses portes à Grivegnée pour accueillir les sinistrés et leur fournir un premier accueil d’urgence : boissons, vêtements, repas, premiers soins et un hébergement d’urgence.



Cette aide de première urgence a rapidement évolué vers des centres d’accueil de proximité permettant de répondre aux besoins de base des habitants et de leur fournir les premières aides sociales ou administratives. L’activité de ces centres est maintenue “au moins jusqu’au 15 septembre avec quelques adaptations d’horaires ou de lieux pour permettre la reprise des activités”, a signalé vendredi le bourgmestre de Liège Willy Demeyer lors d’un conseil communal extraordinaire.

Pour faire fonctionner ces six centres, 60 agents assurent accueil et gestion des lieux chaque jour : accueil, repas chauds, douches, lessives, distribution des dons.



5000 repas distribués

Depuis le 15 juillet, la Ville de Liège, ses agents, ses citoyens sont mobilisés pour faire face aux conséquences sociales, environnementales, économiques et psychologiques résultant des fortes inondations qu’a connues la région liégeoise.Les six centres sont situés à Angleur, au hall omnisports, rue sous le Bois 2, à la bibliothèque communale, place Andréa Jadoulle 14, ainsi que dans le quartier Kinkempois, rue des Écoles. Trois se situent à Chênée, dans le Centre Culturel rue de l’Église 1, dans le quartier du Lhonneux, rue des Ventaux et rue des Grands Prés 202. Dès ce lundi, les centres seront ouverts de 11h à 20h, 7 jours sur 7 sauf ceux de Kinkempois et Chênée Ventaux qui ouvrent à 9h.Actuellement, ce sont 1 950 repas qui sont servis à midi et 3 100 le soir, “auxquels il faut ajouter le millier de repas réalisé et distribué par les bénévoles de “Liège-Atlas” qui seront désormais fournis par la Défense”, précise la Ville. Les 5 000 repas distribués proviennent des cuisines d’ISOsL (3 000), des Food Truck (Croix-Rouge) et de la cuisine de l’Armée (500).À noter que les permanences sociales, juridiques et psychologiques s’y poursuivent également.