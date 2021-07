La commune de Chaudfontaine confirme que les déblaiements principaux, sur la voirie, devraient s’achever ce vendredi 30 juillet dans la commune et plus particulièrement à Vaux-sous-Chèvremont, quartier fortement touché par les inondations. "La Commune a procédé rapidement aux évacuations pour éviter des problèmes de salubrité publique. Nous terminons ces déblaiements massifs ce 30 juillet", indiquent les autorités locales. "Après, des conteneurs seront déposés à différents endroits afin de vous permettre de terminer vos travaux d’évacuation". Et de rappeler que la plupart des assurances couvrent le déblaiement, l’évacuation et le nettoyage.

À Trooz, l’aide se poursuit aussi avec, ce mardi 27 juillet dès 17 h, l’arrivée des food-trucks de la Croix-Rouge. En effet, déjà mis en place depuis quelques jours à Liège, ces food-trucks acheminent dans les zones sinistrées des repas gratuits (pour les sinistrés). Quatre camions vont se déplacer à Trooz et pourront délivrer jusqu’à 1 000 repas par food-truck. Une vingtaine de volontaires, et parmi eux plusieurs demandeurs d’asile, conduisent ces distributions. Les points de distributions sont les suivants : Nessonvaux, rue Large ; Fraipont cité, Plaine de jeux ; Gare de Trooz, place du 11 novembre ; Maison Médicale de Trooz, Grand rue 64 et La Brouck, site de l’école, rue La Brouck cité, 1.