GRâCE-HOLLOGNE Le ruisseau serait victime de rejets de produits dégivrants des avions…

Il n’est pas rare que des habitants du hameau de Crotteux se plaignent de subir des nuisances olfactives qui seraient liées aux activités de l’aéroport… L’Ecolo Olivier Bierin, député wallon, s’en est inquiété auprès du ministre en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke.

Ces odeurs seraient dues à des rejets dans le ruisseau dit du Crotteux de produits dégivrants pour avions employés sur le site de Liege Airport. " Il semblerait que certaines entreprises présentes dans l’enceinte de l’aéroport ne respectent pas les zones destinées au dégivrage, a indiqué le député. Une des solutions avancées par les autorités communales et l’aéroport serait d’entuber une partie du ruisseau ."

Une solution qui semble avoir été rejetée par la Province de Liège, sur base du Code de l’eau et du règlement provincial relatif aux cours d’eau non navigables. Selon le député, l’aéroport aurait proposé de chercher de nouveaux produits aux propriétés dégivrantes qui ne présenteraient pas de désavantages olfactifs, tout en restant non polluants d’un point de vue phyto-physicochimique.