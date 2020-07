Liège : le théâtre "L'Allée des Artistes" en faillite Liège Aude Quinet © Doris Darling

"C’est le coeur lourd et l’émotion crapahutante que nous prenons pour la dernière fois la plume au nom de L’Allée des Artistes. Nous ne referons pas le monde culturel ici, mais nous clamerons notre amour infini pour le théâtre et notre envie furieuse de voir la culture prendre enfin une place digne de sa puissance", c'est ainsi que s'exprime pour la dernière fois sur son site Web la troupe du petit théâtre qui a fait aveu de faillite devant le tribunal de l'entreprise de Liège. "Etranglés entre le prix des places, les loyers mensuels et les charges", le Covid est venu réduire à néant les ambitions de la petite structure. "Offrant de notre temps et de notre passion, nous étions prêts à soulever des montagnes pour