L’Alliance française de Liège fête ses 10 ans Liège Aude Quinet © AFP

Fondée il y a dix ans et présidée par l’ancien ministre William Ancion, l’Alliance française de Liège entend promouvoir la langue française et les cultures francophones à Liège et dans l’Euregio Meuse-Rhin, mais aussi faire rayonner Liège dans le réseau des 850 Alliances répandues dans le monde. L’Alliance française - mère - est un mouvement international créé à Paris en 1883, apolitique et non confessionnel, qui s’est donné pour mission d’enseigner la langue française dans le monde, d’organiser des manifestations culturelles, de rassembler à l’étranger les amis de la France et de développer la connaissance et le goût des cultures francophones. [...]