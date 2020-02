Ce mardi, la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques wallonne l’annonçait d’ailleurs : plusieurs cours d’eau de la province du Luxembourg se trouvaient en alerte de crue. Certains cours d’eau des provinces de Hainaut, Namur et Liège étaient pour leur part en pré-alerte… À Liège, il s’agit de l’Amblève et affluents, de l’Ourthe et affluents et de l’Our.

En cours de journée ce mardi, la question était bien sûr… à quoi s’attendre pour les heures, jours à venir ?

"Les précipitations sont la raison principale de ces hausses de niveau", nous confirmait-on au centre de crise pour les crues. "Mais normalement, les cours d’eau doivent atteindre leur niveau maximal dans le courant de l’après-midi." Sous réserve que les pluies abondantes de ces derniers jours ne reprennent pas de plus belle bien sûr.

Au SPW voies hydrauliques, on n’excluait toutefois pas des risques de débordements plus importants… durant la nuit de mardi à mercredi. "Les grosses quantités de pluie sont passées globalement et au niveau de la Vesdre et de l’Amblève, on devrait aller vers une stabilisation du niveau, voire vers une baisse mais c’est moins sûr pour l’Ourthe." Pour cette dernière rivière l’incertitude reste de mise, "jusqu’à ce mercredi matin sans doute".

Entre dimanche 2 février et ce mardi 4 février, les débits ont effectivement gonflé, comme on pouvait le constater avec ces chiffres diffusés par la direction générale des voies hydrauliques : de 163 m3 par seconde dans l’Ourthe à Angleur à 270 m3 par seconde… Déjà ce mardi, quelques débordements furent constatés. Dans les campings permanents qui jouxtent la rivière, il faudra encore attendre quelques heures, voire quelques jours pour être totalement rassurés.