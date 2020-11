Tribunal Pierre-Henri Lucas est suspecté d’une prise illégale d’intérêt dans sa commune.

L’auditorat a requis un an de prison avec sursis et une amende à l’encontre de l’ancien bourgmestre d’Awans, Pierre-Henri Lucas pour prise illégale d’intérêt lors de l’implantation d’un restaurant de hamburgers, le Huggy’s Bar au sein du centre du Roua à Hognoul.

Selon le bourgmestre, le restaurant n’aurait pas pu s’implanter à l’endroit. "Lors d’une réunion informelle, le bourgmestre a estimé que l’endroit était fait pour y recevoir des bureaux et pas d’établissement Horeca", indique Me Culot. Il aurait déconseillé d’introduire un permis. Quelque temps plus tard, une rencontre a été organisée entre Pierre-Henri Lucas, son père, propriétaire d’une autre surface commerciale, et les responsables du restaurant. La rencontre n’a pas débouché sur un accord. "Il n’y a pas d’acte administratif posé par le bourgmestre. La position du bourgmestre a été prise parce que son administration lui a dit que c’était de cette manière qu’il fallait agir".