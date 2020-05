Les audiences de la cour d’appel pénale devraient reprendre dès ce lundi 4 mai, mais de manière aménagée. En effet : "Le port du masque sanitaire, même artisanal est obligatoire dans toutes les parties accessibles au public du palais", indique Luc Lambrecht, premier président de la cour d’appel de Liège. "Les collaborateurs de sécurité et de gestion et les policiers du DAB patrouilleront dans les couloirs et veilleront à faire appliquer ces mesures".

Les instructions d’audience seront également chamboulées. Ainsi, chaque affaire aura préalablement été fixée, en accord avec les parties, à une heure précise. Il est également recommandé aux avocats de représenter, dans la mesure du possible, leurs clients. Les règles de distanciation sont de mise. "En tout état de cause, pour éviter la présence trop importante aux audiences et soulager le personnel de sécurité, le transfert des détenus reste impossible".

Les audiences de la chambre des mises en accusation ont lieu dans la grande salle de la cour d’assises de l’ancien palais et plus dans l’aile sécurisée du nouveau palais. Les avocats et les magistrats ne peuvent consulter les dossiers que par voie électronique et n’ont plus accès au dossier papier, comme auparavant. Les détenus ont aussi accès à leurs dossiers par voie électronique depuis les prisons. Du côté du tribunal, On devrait recommencer entre le 11 et le 18 mai. "On devrait petit à petit reprendre un rythme normal", indique la juge Françoise Diverse, présidente du tribunal de première instance. "Le port du masque est également de mise et les salles vont subir un nettoyage approfondi après chaque audience".