Du 21 mai au 27 août 2022, l’hôtel Torrentius (15, rue Saint-Pierre, à Liège), classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, ouvre pour la première fois ses portes au public dans le cadre de la première exposition intra-muros de la Fondation Jeanne & Charles Vandenhove, Le songe de Torrentius.

En plus de donner un accès inédit à cet écrin architectural d’exception, l’exposition offre une plongée intimiste dans le travail d’un des plus grands noms de l’architecture belge, Charles Vandenhove.

Le songe de Torrentius met l’accent sur la personnalité et l’élan artistique de Charles Vandenhove par le biais de ses carnets de notes, maquettes, prototypes d’objets, plans, publications… mais aussi à travers un film donnant à voir l’ensemble de l’hôtel Torrentius.

Actuel siège de la Fondation, l’hôtel Torrentius a accueilli les bureaux de son atelier. Dans ses murs réside encore l’esprit de son travail et de sa passion pour l’art contemporain. Il s’agit aussi de sa première rénovation d’un lieu chargé d’histoire.

Renommée internationale

Vandenhove fait ses études à l’école Saint-Luc à Liège (1945-1948) puis à la Cambre (Ensaad) à Bruxelles (1948-1951), où il décroche son diplôme. Parallèlement il suit le cours d’urbanisme appliqué (Isua). Il ouvre son propre bureau à Liège en 1958.

Il réalise une série de maisons particulières et de bâtiments officiels, dont la résidence universitaire Lucien Brull (1962-1967) à Liège et l’Institut d’éducation physique du domaine universitaire du Sart-Tilman (1963-1974).

À partir de 1978, Vandenhove cherche à accorder son architecture avec le langage de la ville historique, à commencer par Liège, sa propre cité, où il mène à bien deux projets remarqués : la restauration et la transformation d’un bâtiment du XVIe siècle, l’hôtel Torrentius (1978-1981), et la rénovation du quartier Hors-Château (1978-1985). Le projet Hors-Château consiste en la restauration et la reconstitution d’une rangée d’immeubles historiques, complétées par l’édification d’un nouvel ensemble d’habitations ; une cour intérieure publique réunit les deux entités. L’architecte y gagne une renommée internationale et, à la fin des années 1980, on n’hésite pas à parler d’une école de Liège.

Infos : du 21 mai au 27 août. Du jeudi au vendredi de 10 à 12h et de 14 à 17 h. Le samedi de 11 à 17 h. Entrée libre.