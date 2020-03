Du côté du Procureur général, on sait que les mesures prises vont retarder les procès

Christian De Valkeneer, Procureur général de Liège, rappelle que la situation a été anticipée au palais de justice de Liège. "Nous sommes passés à un régime qui traite uniquement des affaires urgentes depuis plusieurs jours. Les services de police continuent de travailler, répondre aux appels et parfois interpeller."

Du côté judiciaire, les affaires sont toujours traitées. "Il y a toujours des magistrats dans tous les parquets. Les juges d’instruction réalisent encore de la délivrance de mandats d’arrêt par des magistrats de garde. Les juges de la jeunesse travaillent également. Tout continue de fonctionner."

Christian De Valkeneer veut faire passer le message que l’on n’en n’est pas au temps de l’impunité. "Ce n’est pas parce qu’il y a le Coronavirus que l’on peut commettre des infractions. La chaine pénale continue de fonctionner."

Par ailleurs certaines audiences sont indispensables car elles pourraient modifier le statut de certaines personnes, notamment dans le cadre de leur détention. "Il n’est pas question de laisser moisir des gens en prison. Toutefois, il n’y a pratiquement plus d’extraction de détenus. Ce sont les avocats qui représentent leurs clients. Nous gardons également certaines audiences en famille ou en jeunesse, vraiment urgentes." C’est dans le même esprit que les affaires pénales concernant les détenus sont examinées.

"Le principe de la distanciation, permet aux services de police de récupérer de la latitude. Une des missions des services de police est de vérifier que les mesures sont bien prises, en terme de rassemblement de personnes, d’activités publiques, de fermetures de commerces et tout ce qui a été décidé par l’arrêté ministériel du 13 mars dernier."

Les autorités se tiennent prêtes si d’autres mesures encore plus coercitives devaient être prises. "Nous supposons qu’un nouvel arrêté va être rédigé. Nous avons demandé aux magistrats de travailler de leur domicile. Une permanence de personnel administratif est assurée au palais. Nous voulons assurer une continuité du service. Si certaines personnes tombent malades, elles seront remplacées par d’autres. Nous souhaitons qu’un roulement soit possible."

Les palais semblent bien vides à cette période de l’année. Ce n’est pas courant. La plupart des affaires sont remises. "On se sent un peu comme pendant les vacances judiciaires. Il y a une forte réduction de l’activité. Cela provoque un ralentissement dans les affaires et un retard. La justice devra remonter la pente. L’arriéré judiciaire va en prendre un coup. Mais nécessité fait loi", termine Christian De Valekeneer.