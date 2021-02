Chaque année, l’association Entrevues organise son Opération Violettes; vente de bonbons Gicopa (au prix de 2 euros le sachet) permettant le financement complet de la formation d’un futur chien guide. Après un premier report suite au confinement, l’action se déroulera finalement du lundi 1 au mercredi 31 mars 2021. Pour ce faire, l’équipe et ses partenaires se sont montrés créatifs afin d’adapter les habituelles ventes de proximité aux mesures sanitaires en vigueur.



Pour cette Opération Violettes 2021 un magasin éphémère, le Violettes Store, sera installé dans l’hypercentre de Liège (au -1 des Galeries Saint Lambert de Liège / à côté de la Conciergerie). Durant toute la durée de l’action, les horaires d’ouverture seront les suivants : • Mercredi de 13h00 à 18h30 • Vendredi de 13h00 à 18h30 • Samedi de 09h30 à 18h30.

En partenariat avec l’agence Globule Bleu, Entrevues a pensé et conceptualisé une plateforme de dons et de ventes en ligne (sur le site www.entrevues.be). Celle-ci permettra à chacun d’effectuer un simple don en faveur des chiens guides belges ou de commander des Violettes en quelques clics. L’acheteur aura ensuite la possibilité de : recevoir sa commande directement à domicile ou en point Mondial Relay, ou venir retirer gratuitement sa commande au Violettes Store de Liège. Pour la première fois, et grâce à cette digitalisation de l’action, l’Opération Violettes couvrira donc la totalité du territoire belge.

Afin de soutenir son action, l’ASBL pourra compter sur le soutien d’un parrain d’exception en la personne de Tanguy Dumortier, le présentateur du Jardin Extraordinaire de la RTBF.

Financer des chiens guides



Entrevues est une association dont le but premier est de former des chiens guides et des personnes mal ou non-voyantes à l’utilisation de ces chiens. Depuis 2002, elle est installée à Liège au sein d'une école spécialisée pour les jeunes déficients sensoriels (l’IRHOV). Depuis ses débuts en 1989, l’association aura offert plus de 150 compagnons de route et de vie à des personnes déficientes visuelles sur l’entièreté du territoire belge. Actuellement, le coût de cette formation spécifique s’élève à 29.500 euros par chien. L’association offre par ailleurs 6 à 7 chiens par an à autant de ses utilisateurs.