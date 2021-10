Qui a dit que les festivals n’avaient lieu qu’en été? Traditionnellement programmé au début de l’automne, l’Austral Boréal s’est rapidement installé parmi les événements incontournables en province de Liège. Covid oblige, son cru 2020 avait fait l’objet de mesures restrictives.



Pour cette édition 2021, le festival saisonnier liégeois Austral Boreal revient dans sa formule initiale du 8 au 10 octobre prochain pour trois jours de musique et d'exploration, à condition que vous ayez le Covid Safe Ticket.



À l'affiche : Yuksek, Pongo, Echt!, Olvo, Dial Local, La Liesse, Ropoporose, Condore, Souaïko, François Bijou, Hugo Freegow, Psoman, Lost Ninos, VHS et Dj’s Austral & Boreal.

Le festival commencera le vendredi 8 octobre par un ciné-concerts au Manège Fonck. Grâce au remaniement musical des bandes-son, le duo familial Ropoporose y rendra hommage avec dérision à de grandes œuvres de la science-fiction telles que "2001 : l’Odyssée de l’espace", "Alien" et bien évidemment "Star Wars".

Le jeune public sera mis à l’honneur le lendemain dès 14h avec Souïako pour un spectacle chanté, suivi d’un concert de François Bijou. En début de soirée, une série d’artistes tels que Yuksek, Pongo, Echt !, Olvo, VHS et bien d’autres se succéderont pour un grand concert. "Certains de ces artistes sont attendus à Liège depuis l’édition 2020", explique l’organisation. "Autant dire que tant du côté des musiciens et des organisateurs que du public, c’est une belle et grande fête qui est attendue."

Le dimanche 10 octobre (13 à 18h), une balade libre de 6km est organisée. Départ conseillé entre 13h et 15h depuis l'Esplanade Saint Léonard. Bar Musical en fin de balade dans un endroit tenu secret. Gratuit.

Afin de proposer un événement sans masques et sans distanciation, un Covid Safe Ticket (pour les plus de 12 ans) vous sera demandé au Manège Fonck. Une zone de tests gratuits est également prévue les 8 et 9 octobre.



Tous les détails pratiques sont à retrouver sur www.australboreal.be/covid