La cour d'appel de Liège a condamné mardi Léon B., un habitant de Saint-Hubert âgé de 57 ans, à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour avoir commis des faits de viols, de harcèlement et de coups sur deux de ses compagnes. Léon B. avait déjà été condamné à trois reprises, dont une par la cour d'assises de Côte d'Or (France) en 2001 à 7 ans de prison pour des faits de viols. L'individu avait fait deux nouvelles victimes dans les régions d'Arlon et de Saint-Hubert.

Une première victime, qui souffrait d'un handicap mental, âgée de 34 ans, avait été la compagne du prévenu en 2018 et 2019. Elle résidait principalement en institut mais avait fréquenté le prévenu et a cohabité chez lui pendant un an. Elle avait révélé avoir subi des faits de coups, de harcèlement et des relations sexuelles imposées sous la menace.

La seconde victime avait été approchée sur un site de rencontres. Quelques semaines après un échange virtuel, le prévenu s'était rendu chez la victime pour entretenir des relations sexuelles. Si une partie de ces relations avait été consentie, une dernière scène violente avait été imposée. La victime avait été considérée comme un objet sexuel. Après les faits, elle avait fait l'objet de soins dans un service psychiatrique.

Léon B. a été condamné à une peine de 10 ans de prison. La cour d'appel a également ordonné son arrestation immédiate.