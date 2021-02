En septembre dernier, nous avons fait état de l’ouverture de la Halle de Poulseur. Il s’agissait d’une initiative de l’Agence de développement local (ADL) qui consistait à créer un petit marché couvert dédié à la vente de produits locaux de première nécessité en circuits (très) courts.

Accessible tous les 15 jours, ce nouveau marché proposait un achalandage complet de produits alimentaires et ménagers issus de l’agriculture locale ou de l’artisanat local. Dans un premier temps, c’est l’ADL qui était chargée de mettre ce marché sur les rails, avec pour objectif d’encourager la participation d’un premier noyau de producteurs locaux, dans le but que le marché se poursuive en 2021 sur base d’une dynamique privée.

Croc’Local

Et le pari semble gagné puisqu’à partir du mois de mars, les ménages auront toujours la possibilité de faire leur marché de produits locaux. L’organisation a, en effet, été reprise par le groupe Comblain en Transition et se tiendra tous les 2e et 4e mercredis.

En outre, déjà installé depuis deux ans dans la Cour aux Marchandises de Comblain-la-Tour, le Croc’Local reprendra ses activités dès mars, tous les 1er et 3e mercredis.

Enfin un petit nouveau, "À Mont les Saveurs" s’installera dans la salle des Beyoles à Mont Comblain-au-Pont les cinquièmes mercredis. Ce premier événement aura lieu le 31 mars prochain. Ce marché proposera des denrées de producteurs et commerçants locaux.

L’occasion ainsi de retrouver chaque semaine un achalandage complet de produits tels que légumes, fromage, fruits, pains, salaisons/viande, produits d’hygiène et de nettoyage…

