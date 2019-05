Me Alexandre Wilmotte, qui défend la famille de Valentin, est un habitué des cours d’assises puisqu’il en a plus de 50 à son actif et celle-ci sera sa quatrième depuis le début de l’année. Mais cette session sera particulièrement dure. Valentin, c’était un garçon gentil qui voulait avoir des amis et être accepté. Il l’a payé de sa vie. "Parfois dans des groupes, il y a un plus faible auquel certains s’en prennent. Ce qui rend les choses d’autant plus désagréables."

Me Wilmotte se dit impressionné. "Je ne me souviens pas d’avoir déjà vu une violence aussi extrême. Je passe deux fois par jour à l’endroit où le drame s’est produit. Je repense au calvaire de ce jeune garçon. Il n’avait vraiment rien fait pour mériter cela. Je me dis qu’il a dû voir sa mort arriver de façon absolument horrible. C’est inhumain. Il n’a rien demandé à personne."

(...)