Vu la vétusté du bâtiment de Coronmeuse, et les projets d’écoquartier de la Ville, la question d’une nouvelle école se posait", a débuté le bourgmestre de Liège Willy Demeyer lors de son discours d’inauguration du nouveau bâtiment de l’école Léona Platel et du centre Cinétique (anciennement CIMC), en présence des ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden et du gouvernement wallon Christie Morreale, qui ont annoncé l’un et l’autre, 3,2 millions et 4,4 millions (Aviq) de promesse de subside pour un coût total de 9,2 millions d’euros. La part de la Ville, qui porte le projet depuis juillet 2018 sur l’impulsion de son échevine Maggy Yerna, représente 4,8 millions.

© Benjamin Leveaux

Depuis ce 1er septembre, les enfants atteints de troubles neuromoteurs ou d’un retard de développement psychomoteur sont en effet accueillis rue de la Cité radieuse 2, sur le site des anciennes tours de Droixhe, dans un bâtiment moderne et adapté à leurs besoins, fraîchement construit et imaginé par les architectes Emeric Marchal (Atelier Chora) et Daniel Delgoffe, et proche de la future gare du tram.

Ce nouvel établissement scolaire et de réadaptation d’une surface de 4500 m2 offre une prise en charge unique (précoce et globale) en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le projet a ceci de novateur que les espaces sont mutualisés. On est dans de l’intégration de soins. L’enfant ne sort pas de sa classe, hormis pour les soins plus spécifiques", a expliqué la directrice Sabrina Iapichino.

L’école Léona Platel y délivre un enseignement spécialisé de type 4, à 82 élèves de 2 à 14 ans, tandis que le centre Cinétique propose des soins encadrés par une équipe pluridisciplinaire. "Le projet assure également l’accompagnement des familles au niveau social et administratif", a spécifié la ministre Morreale.

Le bâtiment s’articule autour d’une cour centrale, avec au rez-de-chaussée l’organisation des activités de l’école (une aile pour les maternelles, une aile pour les primaires) ainsi que les locaux administratifs du Centre de soins.

À l’étage se trouvent les locaux thérapeutiques et d’activités individuelles (ergothérapie, psychomotricité, orthopédie…). "Il s’agit là d’une véritable réussite dans l’accessibilité à l’enseignement", a conclu le vice-président FWB, Frédéric Daerden.