Le PS de Huy a présenté vendredi après-midi Laurine Corthouts en tant que nouvelle membre.

Élue sur la liste Ecolo en 2018, la conseillère communale change de parti et rejoint les rangs socialistes. Une décision que la principale intéressée, avocate spécialisée en droit de la famille, a prise après mûre réflexion, assure-t-elle. "Je me retrouve plus dans les projets de la majorité, dans les valeurs portées, même si certaines sont communes avec Ecolo. Mes modèles politiques ont toujours été des socialistes et je souhaitais également revenir à la maison parce que les racines familiales sont liées au Parti socialiste", a-t-elle expliqué.

Le défunt oncle de Laurine Corthouts, Angelo Carlozzi, a été conseiller communal PS à Huy pendant 18 ans, et son cousin Adrien Carlozzi est actuellement bourgmestre de Marchin.

Benjamin Van Hulle, président de l’USC (union socialiste communale), et le bourgmestre en titre de Huy, Christophe Collignon ont exprimé leur soutien à la nouvelle venue. "C’est un moment rempli d’émotion, car il existe un lien particulier entre le PS, sa famille et la communauté italienne", indique Benjamin Van Hulle. Selon Christophe Collignon, "Laurine a montré sa volonté de rejoindre un projet positif pour la Ville de Huy et les challenges pour les années à venir. Avec Hameline Mbadu, cela fait même deux conseillères et c’est une nouvelle réjouissante".

Avec les voix Ecolo

Du côté d’Ecolo, la décision prise par Laurine Corthouts laisse perplexe : "Nous n’avons pas été concertés dans son choix et nous le regrettons, d’autant plus dans le contexte des dernières affaires connues par le PS hutois. Laurine Corthouts ne remet pas son mandat de conseillère communale pourtant obtenu sur la liste Ecolo grâce à la confiance des électeurs. Ce choix n’entame cependant pas notre détermination et nous continuerons notre combat avec la même passion et intégrité", indique le parti Ecolo via communiqué.