Des étudiants de la HEPL vont participer, avec leur véhicule prototype, au Shell Eco-marathon.

Cela représente des heures de travail, aussi bien durant les cours qu’après-journée ou même le week-end, mais qu’est-ce qu’ils sont fiers de voir fonctionner ce qu’ils ont eux-mêmes conçu ! Eux, ce sont des étudiants et enseignants du Bachelier en électromécanique à la HEPL (Haute École de la Province de Liège) qui, lundi prochain, partiront pour Nogaro, dans le sud de la France, pour participer au Shell Eco-marathon.

Ce sera la 10e participation d’une équipe de la HEPL avec un prototype pensé et créé au sein de l’établissement. À ce stade, c’est déjà le 4e prototype qui y est mis au point en vue de prendre part à ce challenge européen qui regroupera une quarantaine d’équipes d’étudiants et enseignants issus d’écoles secondaires, hautes écoles et universités.

Objectif ? Concevoir un véhicule prototype capable, non pas de rouler le plus vite possible (cet engin pourrait aller jusqu’à 50 km/h), mais bien de parcourir une distance donnée tout en réalisant la meilleure performance énergétique. Celui-ci fonctionnant, en effet, avec un biocarburant.