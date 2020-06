Sinueuse, parsemée de nombreux sentiers, la Lienne, rivière bucolique et vivifiante se déverse depuis toujours au cœur d’une nature luxuriante avant de se jeter dans l’Amblève à Targnon (Stoumont)… Pour ceux qui aiment la nature, elle est un véritable paradis. Les nombreux touristes qui s’y rendent pour profiter du spectacle ne s’y trompent d’ailleurs pas… mais ce succès fait aujourd’hui grand bruit. Trop est-on tenté d’écrire.

Depuis quelques années en effet, une problématique qui ne cesse de prendre de l’ampleur fait vivre un véritable cauchemar aux habitants de cette charmante vallée : les motards.

Réunis autour d’un collectif dénommé "Sauvez la Lienne", ils sont aujourd’hui une cinquantaine d’habitants à avoir signé une pétition, remise aux autorités locales ; pour que la quiétude naturelle des lieux reprenne ses droits…

"Nous habitons ici depuis 2003 avec mon mari", nous confie Andra, Flamande d’origine qui avoue avoir été charmée par cette vallée. Très vite toutefois, la nature a souffert de son succès, attirant toujours plus de touristes… "Et aux alentours de 2010, la route a été refaite", poursuit Andra, "la limitation a été fixée à 90 km/h et les motards sont dès lors nombreux à venir ici, juste pour rouler".

Comme l’indique la Stoumontoise, "de nombreux pays limitent ce type de voirie à 70 km/h, mais pas ici. Qui plus est, l’endroit est aujourd’hui référencé dans de nombreux sites de motards". Un spot idéal en somme ! Conséquence : la vallée, aux flancs particulièrement abrupts, fait caisse de résonance.

"Nous avons déjà compté plus de 1 000 motards qui passent en une seule journée", déplore Andra. Autant dire que le bruit est presque continu durant les week-ends et les beaux jours… "Nous pensons sérieusement à déménager. Avec le confinement, cela était encore pire. Ce que nous souhaitons, c’est que des mesures soient prises pour limiter le trafic et le bruit, d’autant que les motards circulent à vive allure, c’est même dangereux pour les enfants qui s’y risquent à vélo".

Une limitation sonore au niveau wallon ?

Le bourgmestre de Stoumont, Didier Gilkinet, assure avoir compris la problématique et précise : "Nous aurons une réunion en juin avec la police." L’objectif est notamment de prévoir des contrôles relatifs aux pots d’échappement. "Nous avons d’ailleurs déjà intensifié la présence policière." Le couac toutefois, c’est que la route dépend du SPW et non de la commune. Sollicité, le SPW n’a pas constaté d’excès quelconque. Pour Tanguy Wera, échevin apparenté Écolo, c’est bien la Région qui détient la solution. "Malheureusement ce problème relève d’une compétence très partagée." Déjà, il dit avoir pris contact avec les (trois) ministres concernés… Outre la possibilité de créer une piste cyclable, un espoir réside dans la mise en place de règles sonores. "Mais c’est un règlement qui serait généralisé au niveau wallon." À suivre…